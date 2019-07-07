Месси не вышел на награждение за третье место Кубка Америки

Накануне в матче за бронзу он получил красную карточку и был удалён. Аргентинец считает, что жёлтой карточки было бы вполне достаточно.

Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины и футбольного клуба «Барселона» прокомментировал эпизод в матче со сборной Чили в рамках Кубка Америки. Команды боролись за третье место. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев.

На 37-минуте матча арбитр показал две красные карточки Месси и игроку сборной Чили Гари Меделю за стычку между ними. Они оба были удалены с поля. В своём рапорте арбитр встречи Марио Альберто Диаса де Вивара написал:

Причина удаления Месси: «Применение оскорбительной и нецензурной лексики, а также жестов. Столкновение с соперником без мяча в неигровом эпизоде. Удар соперника плечом».

Причина удаления Меделя: «Применение оскорбительной и нецензурной лексики, а также жестов. Столкновение с соперником без мяча в неигровом эпизоде. Удар соперника в грудь и руку».

В свою очередь Месси прокомментировал данное поведение судьи, с которым согласился и футболист Чили Медель:

«В том эпизоде жёлтых карточек для каждого было бы достаточно. Безусловно, что самое главное — это то, что мы смогли достойно завершить турнир. Но арбитру стоило внимательнее пересмотреть момент с удалениями. Получается, VAR тут не помогла».

В знак протеста Месси не вышел на вручение бронзовых медалей.