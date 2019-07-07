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Константин Большаков
7 Июля, 2019 12:55
Зеленского снова поймали за странным поведением
Владимир Зеленский.
Источник: cont.ws
Киев, 07 Июля - DIXINEWS.
Украинский лидер не очень внятно вёл себя накануне. На это обратили внимание пользователи Сети.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз был замечен за странным поведением. Как пишут украинские СМИ, во время совещания на Закарпатской таможне Зеленский показался несколько необычным.
Так, «Страна.UA» написала, что Зеленский на кадрах из Закарпатья «всё время осматривается по сторонам и меняет выражение лица».
Подчёркивается, что данный ролик вызвал эмоциональное обсуждение в социальных сетях, и породило слухи, что Зеленский может принимать сильные препараты.
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