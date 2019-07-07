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Виктория Грей
7 Июля, 2019 12:55
Суточную норму потребления молочных продуктов назвали в Минздраве
Мужчина пьёт молоко.
Источник: Medvesti.com
Москва, 07 Июля - DIXINEWS.
Для взрослых людей она составляет 200 граммов.
Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина сообщила, что норма потребления молочных продуктов в сутки для взрослого человека составляет 200 граммов.
При регулярном умеренном потреблении таких продуктов приведёт к заметному снижению смертности от всех причин. Но если употреблять 400 граммов и более, то положительный эффект пропадёт.
Также Халтурина отметила, что для младенцев молочные продукты первоочерёдная пища. А продукты, приготовленные путём кисломолочного брожения (йогурт или кефир), полезнее молока в чистом виде, так как не у всех людей усваивается лактоза.
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