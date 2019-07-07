Суточную норму потребления молочных продуктов назвали в Минздраве

Для взрослых людей она составляет 200 граммов.

Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина сообщила, что норма потребления молочных продуктов в сутки для взрослого человека составляет 200 граммов.

При регулярном умеренном потреблении таких продуктов приведёт к заметному снижению смертности от всех причин. Но если употреблять 400 граммов и более, то положительный эффект пропадёт.

Также Халтурина отметила, что для младенцев молочные продукты первоочерёдная пища. А продукты, приготовленные путём кисломолочного брожения (йогурт или кефир), полезнее молока в чистом виде, так как не у всех людей усваивается лактоза.