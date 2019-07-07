Здоровье

Виктория Грей
7 Июля, 2019 12:55

Суточную норму потребления молочных продуктов назвали в Минздраве

Мужчина пьёт молоко.
Источник: Medvesti.com
#люди

#молочныепродукты

#эксперт
Москва, 07 Июля - DIXINEWS.

Для взрослых людей она составляет 200 граммов.

Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина сообщила, что норма потребления молочных продуктов в сутки для взрослого человека составляет 200 граммов.

При регулярном умеренном потреблении таких продуктов приведёт к заметному снижению смертности от всех причин. Но если употреблять 400 граммов и более, то положительный эффект пропадёт.

Также Халтурина отметила, что для младенцев молочные продукты первоочерёдная пища. А продукты, приготовленные путём кисломолочного брожения (йогурт или кефир), полезнее молока в чистом виде, так как не у всех людей усваивается лактоза.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Кремле определились с датой прямого эфира с Путиным
МЧС России рассказали о службе девушек в их рядах
В возрасте 49 лет скончался спортивный директор "Зенита"
Читайте в рубрике:
В Минздраве не захотели летать на отечественном SSJ-100
Россиянкам предложили рожать, а не учиться
Россиянам станет значительно сложнее купить алкоголь и сигареты


Загрузка...
Моника Белуччи рассталась со своим молодым возлюбленным
Каталонцы требуют впустить в Европарламент избранных ими евродепутатов
Московская прокуратура примет москвичей в аэропорту Шереметьево
Гибель моряков-подводников и авиарейсы в Чехию
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Месси не вышел на награждение за третье место Кубка Америки
Киев, 07 Июля, 12:55.
Зеленского снова поймали за странным поведением
Москва, 07 Июля, 12:55.
Суточную норму потребления молочных продуктов назвали в Минздраве
Москва, 07 Июля, 11:01.
Парк "Зарядье" посетило 19,4 млн человек
Москва, 07 Июля, 10:35.
Важный участок московского метро перекрыт до понедельника
Москва, 07 Июля, 10:02.
Около 110 млрд рублей принесёт Москве программы строительства ТПУ
Москва, 06 Июля, 23:09.
Силовики заговорили о «крахе ФСБ»
Москва, 06 Июля, 17:07.
Сборщики Соболь в панике из-за поддельных подписей и опасаются полиции
Санкт-Петербург, 06 Июля, 15:14.
Сотни людей пришли на похороны подводников в Санкт-Петербурге
Москва, 06 Июля, 12:02.
С парком "Остров Мечты" туристический поток в Москвы вырастет на 16%
Москва, 06 Июля, 11:05.
Более 43 гектаров земли арендовали инвесторы у города за 7 лет
Киев, 06 Июля, 10:45.
Зеленский готов выполнить минские соглашения





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия