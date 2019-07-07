Силовые структуры

Константин Большаков
6 Июля, 2019 23:09

Силовики заговорили о «крахе ФСБ»

Сотрудник Федеральной Службы Безопасности.
Источник: usgg.ru
#ФСБ

#силовики

#аресты
Москва, 06 Июля - DIXINEWS.

Вчерашние аресты чекистов повлияли на мнение среди их бывших сослуживцев. Говорят, что это шокировало экс-сотрудников.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что находится в шоке после вчерашних арестов чекистов по подозрению в хищении. Слова господина Михайлова приводит «Московский комсомолец».

- Такое ощущение, что сыпется всё, - сказал генерал в беседе с «Московским Комсомольцем».

5 июля в Москве по обвинению в разбое в особо крупном размере были заключены под стражу пять сотрудников ФСБ, еще двух отправили под домашний арест.

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