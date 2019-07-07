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Константин Большаков
6 Июля, 2019 23:09
Силовики заговорили о «крахе ФСБ»
Сотрудник Федеральной Службы Безопасности.
Источник: usgg.ru
Москва, 06 Июля - DIXINEWS.
Вчерашние аресты чекистов повлияли на мнение среди их бывших сослуживцев. Говорят, что это шокировало экс-сотрудников.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что находится в шоке после вчерашних арестов чекистов по подозрению в хищении. Слова господина Михайлова приводит «Московский комсомолец».
- Такое ощущение, что сыпется всё, - сказал генерал в беседе с «Московским Комсомольцем».
5 июля в Москве по обвинению в разбое в особо крупном размере были заключены под стражу пять сотрудников ФСБ, еще двух отправили под домашний арест.
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