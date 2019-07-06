Армия и оружие

Константин Большаков
6 Июля, 2019 15:14

Сотни людей пришли на похороны подводников в Санкт-Петербурге

Похороны моряков в Санкт-Петербурге.
Источник: i.ytimg.com
#Североморск

#моряки

#похороны
Санкт-Петербург, 06 Июля - DIXINEWS.

Моряков проводили в последний путь сотни людей. Они героически отдали жизнь за Родину.

В Санкт-Петербурге в субботу, 6 июля, прошли похороны моряков-подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море. Об этом сообщило агентство «ТАСС».

На прощание с погибшими пришли сотни людей, несмотря на то, что официально дата, место и время прощания не сообщалось ни Минобороны, ни в СМИ. Так, по сведениям агентства, на церемонии был заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, главком ВМФ Николай Евменов и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По сведениям агентства, на церемонию прощания пришли сотни людей. Полиции пришлось ограничить вход на кладбище.

Пожар на борту глубоководного аппарата произошел 1 июля во время батиметрических измерений. Погибли 14 моряков-подводников.

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