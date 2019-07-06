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Виктория Грей
6 Июля, 2019 10:45
Зеленский готов выполнить минские соглашения
Владимир Зеленский.
Источник: Amp.akcenty.com.ua
Киев, 06 Июля - DIXINEWS.
Об этом он заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle. Но при этом отметил, что подписантом документа он не является.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он и его команда готовы выполнить каждый пункт минских соглашений, чтобы прекратить конфликт в Донбассе в полном объёме. Его слова опубликованы в Twitter медиакомпании Deutsche Welle.
«Мы готовы делать всё, что написано в минских соглашениях», - заверил глава Украины.
При этом Зеленский напомнил, что ни он, ни кто-либо из его команды не подписывали «Минск», но ради мира в стране они готовы выполнять данное соглашение.
На слова Зеленского отреагировал член Совета федерации Алексей Пушков, который считает, что это очередная болтовня со стороны президента соседнего государства. Он написал в своём Twitter:
«Опять обещания, обещания, обещания, но даже обстрелы Донбасса Зеленский не прекратил — не то, что пункты соглашений начал выполнять. Готовы? Выполняйте, никто вам не мешает. Но всё опять сведётся к пустой болтовне. В Донбассе вам не верят, актёр Зеленский. Совсем не верят».
Напомним, минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года по итогам саммита «нормандской четвёрки», в которую входят Россия, Франция, Германия и Украина.
Позже документ был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение. Но до сих пор этот план остается нереализованным
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