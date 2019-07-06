Обнародованы гонорары российских юмористов

Больше всех зарабатывает Галкин. Всех меньше – артисты из «Кривого зеркала».

Газета «Комсомольская правда» опубликовала сведения о гонорарах артистов юмористического жанра.

Самым дорогим юмористом России стал Максим Галкин. Его выступление на частном корпоративе будет стоить 50 тысяч долларов или более 3,5 миллионов рублей. Вторую строчку высокооплачиваемых юмрристов занимает Александр Ревва. Его гонорар оценивается в 2 миллиона рублей. Ну а замыкает тройку Юлия Михалкова. Её выступление обойдётся в 858 тысяч рублей или 12 тысяч евро.

Евгений Петросян выступит за 700 тысяч рублей, артисты из «Аншлага» покажут номера за 200-400 тысяч рублей, а из «Кривого зеркала» - за 150 – 350 тысяч рублей.

Девушкам из Comedy Woman придётся выложить за выступление приблизительно два миллиона рублей, а «Уральские пельмени» стоят от 1,5 до 2 миллионов рублей. «Новые русские бабки» приедут веселить гостей за 500 тысяч рублей.