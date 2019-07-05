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Константин Большаков
5 Июля, 2019 17:46
Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене
Александр Воробьёв (крайний слева).
Источник: ria.ru
Москва, 05 Июля - DIXINEWS.
Высокопоставленного чиновника поймали силовики. Он уже арестован на ближайшие два месяца.
Лефортовский суд Москвы арестовал на 2 месяца помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, который накануне был задержан ФСБ по подозрению в госизмене. Об этом пишет «Интерфакс».
Воробьёв пробудет под арестом как минимум до 4 сентября. Детали уголовного дела, возбужденного против него, не разглашаются.
На сайте уральского полпредства говорится, что Александр Воробьёв был назначен на должность помощника полпреда в округе в июле 2018 года. В том же году чиновник получил благодарность и благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина.
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