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Константин Большаков
5 Июля, 2019 16:17
Стало известно о поисках преемника Путина
Владимир Путин.
Источник: politrada.com
Москва, 05 Июля - DIXINEWS.
Президент уже присматривается к возможным кандидатам на пост главы государства. Это будет молодой и энергичный патриот.
Директор ВЦИОМ заявил, что президент России Владимир Путин ищет преемника среди молодых российских политиков. Такое заявление Валерий Фёдоров сделал в беседе с «Российской газетой».
По его словам, страна не скоро узнает имя преемника Путина, однако известно, что это будет человек в возрасте 40-50 лет, ответственный, динамичный и современный. Кроме того, он должен будет обладать сильным характером, быть патриотом и не жертвовать самостоятельностью России «ради заморских печенек».
Кроме того, глава ВЦИОМ подчеркнул, что Путин не будет менять Конституцию, чтобы продлить свои полномочия. Он не сделал этого в 2007 году, и не будет делать в 2023 году, уверен Фёдоров.
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