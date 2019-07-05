Стало известно о поисках преемника Путина

Президент уже присматривается к возможным кандидатам на пост главы государства. Это будет молодой и энергичный патриот.

Директор ВЦИОМ заявил, что президент России Владимир Путин ищет преемника среди молодых российских политиков. Такое заявление Валерий Фёдоров сделал в беседе с «Российской газетой».

По его словам, страна не скоро узнает имя преемника Путина, однако известно, что это будет человек в возрасте 40-50 лет, ответственный, динамичный и современный. Кроме того, он должен будет обладать сильным характером, быть патриотом и не жертвовать самостоятельностью России «ради заморских печенек».

Кроме того, глава ВЦИОМ подчеркнул, что Путин не будет менять Конституцию, чтобы продлить свои полномочия. Он не сделал этого в 2007 году, и не будет делать в 2023 году, уверен Фёдоров.