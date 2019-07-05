Спорт

Константин Большаков
5 Июля, 2019 15:05

Дзюба рассказал, насколько дорожит выступлениями в сборной

Артём Дзюба.
Источник: evo-rus.com
#футбол

#Дзюба

#сборнаяроссии
Москва, 05 Июля - DIXINEWS.

Игрок прокомментировал успехи национальной команды. И заявил, что не хочет с ней расставаться.

Форвард питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал успехи национальной команды. Интервью игрока опубликовало издание «Sports.ru».

Спортсмен отметил, что после чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, почувствовал, что это такое – выступать за честь страны.

- Для меня это дороже всего, не хочу это отпускать, - сказал Дзюба.

Кроме того, он напомнил, что и раньше сборная России играла с той же сборной Сан-Марино, но почему-то «до нас так никто никогда не побеждал».

Напомним, в игре против Сан-Марино Россия забила 9 безответных мячей, 4 из которых на счету Дзюбы. В 36 играх за сборную нынешний капитан команды забил уже 20 мячей, и дошёл с национальной сборной до четвертьфинала чемпионата мира.

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