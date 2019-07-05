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Константин Большаков
5 Июля, 2019 15:05
Дзюба рассказал, насколько дорожит выступлениями в сборной
Артём Дзюба.
Источник: evo-rus.com
Москва, 05 Июля - DIXINEWS.
Игрок прокомментировал успехи национальной команды. И заявил, что не хочет с ней расставаться.
Форвард питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал успехи национальной команды. Интервью игрока опубликовало издание «Sports.ru».
Спортсмен отметил, что после чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, почувствовал, что это такое – выступать за честь страны.
- Для меня это дороже всего, не хочу это отпускать, - сказал Дзюба.
Кроме того, он напомнил, что и раньше сборная России играла с той же сборной Сан-Марино, но почему-то «до нас так никто никогда не побеждал».
Напомним, в игре против Сан-Марино Россия забила 9 безответных мячей, 4 из которых на счету Дзюбы. В 36 играх за сборную нынешний капитан команды забил уже 20 мячей, и дошёл с национальной сборной до четвертьфинала чемпионата мира.
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