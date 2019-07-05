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Константин Большаков
5 Июля, 2019 14:21
Шестерых чекистов задержали в Москве по подозрению в хищении
Сотрудники ФСБ.
Источник: vse-sekrety.com
Москва, 05 Июля - DIXINEWS.
Это представители спецподразделений. Их заподозрили в хищении огромной суммы денег.
В Москве задержали сразу шестерых сотрудников ФСБ. Об этом сообщило издание «РБК» со ссылкой на собственные источники.
Как пишет издание, среди задержанных оказались три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы сцецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К», которое заведует банковским отделом.
Один из источников утверждает, что силовиков заподозрили в хищении 140 млн рублей из банка, название которого не уточняется. Другой источник заявил о сумме 170 млн рублей.
Сейчас данная информация уточняется.
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