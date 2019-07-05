Шестерых чекистов задержали в Москве по подозрению в хищении

Это представители спецподразделений. Их заподозрили в хищении огромной суммы денег.

В Москве задержали сразу шестерых сотрудников ФСБ. Об этом сообщило издание «РБК» со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, среди задержанных оказались три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы сцецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К», которое заведует банковским отделом.

Один из источников утверждает, что силовиков заподозрили в хищении 140 млн рублей из банка, название которого не уточняется. Другой источник заявил о сумме 170 млн рублей.

Сейчас данная информация уточняется.