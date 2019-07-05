Силовые структуры

Константин Большаков
5 Июля, 2019 13:50

Дети выдали сбежавшую с миллионами кассиршу из Башкирии

Луиза Хайруллина.
Источник: gtrk.tv
#Хайрулинна

#МВД

#банки
Казань, 05 Июля - DIXINEWS.

Силовики отследили звонок одного из детей подозреваемой в краже денег из банка. И вычислили квартиру, где скрывается семья.

В полиции рассказали, каким образом сумели обнаружить кассиршу банка из Салавата Луизу Хайруллину, которая в конце мая пропала с более 20 млн рублей. Информацию публикует «Лента.ру».

Как оказалось, один из детей Хайруллиной позвонил своему деду. Полицейские отследили звонок и вычислили съёмную квартиру в Казани, где подозреваемая скрывалась вместе со своей семьёй – мужем и двумя детьми.

Напомним, о задержании Хайруллиной сегодня сообщили в пресс-службе МВД России. Сейчас оперативники ищут похищенные деньги.

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