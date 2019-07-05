Власть

Константин Большаков
5 Июля, 2019 13:23

В Кремле прокомментировали нашумевшее расследование Голунова

Иван Голунов.
Источник: gazeta.ru
#Кремль

#Песков

#Голунов
Москва, 05 Июля - DIXINEWS.

Материал был распространён достаточно широко, чтобы дойти до первых лиц государства. Теперь на него должны обратить внимание правоохранители.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с расследованием журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Слова Пескова передаёт агентство «ТАСС».

Говоря о том, будет ли проведена проверка по фактам, изложенным в статье Голунова, Песков заметил, что это работа правоохранительных органов.

- Возможность ознакомиться с этим материалом была и у упомянутых специальных служб, - сказал представитель Кремля.

Напомним, 1 июля «Медуза» опубликовала расследование Ивана Голунова о рынке ритуальных услуг в Москве, над которым он работал перед задержанием. В статье говорится, что в 2016 году похоронный бизнес в столице перешёл под контроль к бизнесменам из Ставрополя, которые ныне контролируют сферу также в ряде районов Подмосковья.

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