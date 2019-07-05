Политика

Константин Большаков
5 Июля, 2019 11:09

В МИД напомнили об условиях освобождения украинских моряков

Мария Захарова.
Источник: tass.ru
#украинскиеморяки

#Захарова

#МИД
Москва, 05 Июля - DIXINEWS.

Москва по-прежнему готова отпустить их на родину. Но только до суда.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва допускает возвращение украинских моряков на родину до решения суда по их делу. Такое заявление Захарова сделала на вчерашнем брифинге, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Она напомнила, что российские законы предусматривают механизмы, позволяющие выпустить украинских военных из-под стражи, однако это не значит, что они могут уйти от ответственности.

- Ни о каком ограничении нахождения их только на территории России в ноте речи не было, - заявила представитель министерства.

Однако Захарова добавила, что Киев официально отказался обсуждать эту тему, и после 26 июня никаких предложений или заявлений со стороны Украины не поступало.

Напомним, украинские моряки были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Они нарушили российскую границу и не реагировали на требования остановиться. По данному факту в России завели уголовное дело, украинских военных арестовали.

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