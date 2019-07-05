Власти решили принимать ягоды от россиян

И платить за это деньги. В чём смысл идеи, рассказал автор инициативы.

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов направил в министерство природы РФ предложение создать пункты приёма ягод в посёлках городского типа для их дальнейшей продажи. Об этом написало агентство РИА «Новости».

Как пояснил Власов, создание подобных пунктов позволит гражданам гарантированно получать деньги за свою работу, не переживая о том, удастся ли им самим продать ягоды.

По словам депутата, часто большая часть собранного пропадает, а в случае сотрудничества с государством люди приобретут дополнительный заработок, а страна получит прибыль от реализации ягод в городах, где их стоимость довольно высока.