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Константин Большаков
5 Июля, 2019 10:02
Власти решили принимать ягоды от россиян
Сбор ягод.
Источник: ukraina.ru
Москва, 05 Июля - DIXINEWS.
И платить за это деньги. В чём смысл идеи, рассказал автор инициативы.
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов направил в министерство природы РФ предложение создать пункты приёма ягод в посёлках городского типа для их дальнейшей продажи. Об этом написало агентство РИА «Новости».
Как пояснил Власов, создание подобных пунктов позволит гражданам гарантированно получать деньги за свою работу, не переживая о том, удастся ли им самим продать ягоды.
По словам депутата, часто большая часть собранного пропадает, а в случае сотрудничества с государством люди приобретут дополнительный заработок, а страна получит прибыль от реализации ягод в городах, где их стоимость довольно высока.
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