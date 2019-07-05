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Константин Большаков
5 Июля, 2019 09:43
На Марсе скоро установят американский флаг
Дональд Трамп.
Источник: rbk.ru
Вашингтон, 05 Июля - DIXINEWS.
По крайней мере, так полагает Трамп. Он дал обещание согражданам, что вскоре Штаты покорят красную планету.
Неожиданное заявление по случаю Дня независимости, который празднуется 4 июля, сделал американский президент Дональд Трамп. Выступая у памятника Аврааму Линкольну в Вашингтоне, глава Белого дома пообещал вскоре установить флаг США на Марсе.
Часть речи президента Америки опубликовал телеканал CBS News на своей странице в твиттере.
- Хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро, и в скором времени мы установим американский флаг на Марсе, - заметил Трамп.
Напомним, что несколько дней назад NASA успешно провело второй испытательный запуск многоразового пилотируемого лунно-марсианского корабля «Orion».
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