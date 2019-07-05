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Константин Большаков
5 Июля, 2019 09:27
В Казани поймали кассиршу банка из Башкирии, которая пропала с 20 млн рублей
Луиза Хайруллина.
Источник: newsbash.ru
Казань, 05 Июля - DIXINEWS.
Как оказалось, женщина не покинула пределы страны. А всего лишь пряталась в соседнем регионе.
В Казани полицейские задержали кассиршу из банка Салавата (Башкирия) Луизу Хайруллину, которая пропала с более чем 20 млн рублей в мае 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Как оказалось, подозреваемая не попыталась скрыться из России, а пряталась от правоохранителей то у отца в гараже, о чём тот не знал, то на съёмной квартире.
- В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир, - заявили в полиции.
Деньги стражи порядка пока не обнаружили. С Хайруллиной проводятся следственные действия, расследование продолжается.
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