В Казани поймали кассиршу банка из Башкирии, которая пропала с 20 млн рублей

Как оказалось, женщина не покинула пределы страны. А всего лишь пряталась в соседнем регионе.

В Казани полицейские задержали кассиршу из банка Салавата (Башкирия) Луизу Хайруллину, которая пропала с более чем 20 млн рублей в мае 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Как оказалось, подозреваемая не попыталась скрыться из России, а пряталась от правоохранителей то у отца в гараже, о чём тот не знал, то на съёмной квартире.

- В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир, - заявили в полиции.

Деньги стражи порядка пока не обнаружили. С Хайруллиной проводятся следственные действия, расследование продолжается.