Силовые структуры

Константин Большаков
4 Июля, 2019 16:43

В Грузии назвали истинную причину антироссийских протестов

Протесты в Тбилиси.
Источник: gazeta.ru
#Грузия

#Генпрокуратура

#протесты
Тбилиси, 04 Июля - DIXINEWS.

К неожиданному выводу пришли грузинские правоохранители. Они заявили, что некие лица хотели захватить власть в стране.

Представитель Генеральной прокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что протесты в Тбилиси в июне 2019 года являлись частью плана отдельных лиц по насильственному захвату власти в стране. Слова Кацитадзе приводит пресс-служба ведомства.

- На данном этапе на основании анализа показаний десятков свидетелей, проведённых дополнительных следственных мероприятий и добытых улик следственный орган пришёл к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путём мятежа, - пояснил правоохранитель.

Напомним, протесты в Тбилиси разгорелись 20 июля и носили антироссийский характер. В результате президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Такой же запрет распространился на грузинские авиакомпании.

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