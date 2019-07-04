В Грузии назвали истинную причину антироссийских протестов

К неожиданному выводу пришли грузинские правоохранители. Они заявили, что некие лица хотели захватить власть в стране.

Представитель Генеральной прокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что протесты в Тбилиси в июне 2019 года являлись частью плана отдельных лиц по насильственному захвату власти в стране. Слова Кацитадзе приводит пресс-служба ведомства.

- На данном этапе на основании анализа показаний десятков свидетелей, проведённых дополнительных следственных мероприятий и добытых улик следственный орган пришёл к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путём мятежа, - пояснил правоохранитель.

Напомним, протесты в Тбилиси разгорелись 20 июля и носили антироссийский характер. В результате президент РФ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Такой же запрет распространился на грузинские авиакомпании.