Политика

Константин Большаков
4 Июля, 2019 14:44

Зеленский ответил Путину на слова о сепаратистах в Донбассе

Владимир Зеленский.
Источник: politeka.net
#Зеленский

#Украина

#Донбасс
Киев, 04 Июля - DIXINEWS.

Представители команды украинского лидера пояснили, кого они так называют. Оказывается, речь идёт о руководстве самопровозглашённых республик.

Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что слова украинского лидера о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Слова политика приводит издание «Новости Донбасса».

По словам Потураева, киевские власти никого не обзывают сепаратистами, а называют вещи своими именами.

- Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей — мы с ними говорим, - сказал представитель команды Зеленского.

Напомним, 4 июля президент РФ Владимир Путин напомнил, что украинские власти хотели установить прямые контакты с жителями Донбасса и прекратить называть их сепаратистами.

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