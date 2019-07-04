|
Константин Большаков
4 Июля, 2019 14:44
Зеленский ответил Путину на слова о сепаратистах в Донбассе
Владимир Зеленский.
Источник: politeka.net
Киев, 04 Июля - DIXINEWS.
Представители команды украинского лидера пояснили, кого они так называют. Оказывается, речь идёт о руководстве самопровозглашённых республик.
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что слова украинского лидера о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Слова политика приводит издание «Новости Донбасса».
По словам Потураева, киевские власти никого не обзывают сепаратистами, а называют вещи своими именами.
- Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей — мы с ними говорим, - сказал представитель команды Зеленского.
Напомним, 4 июля президент РФ Владимир Путин напомнил, что украинские власти хотели установить прямые контакты с жителями Донбасса и прекратить называть их сепаратистами.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия