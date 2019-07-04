Зеленский ответил Путину на слова о сепаратистах в Донбассе

Представители команды украинского лидера пояснили, кого они так называют. Оказывается, речь идёт о руководстве самопровозглашённых республик.

Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что слова украинского лидера о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Слова политика приводит издание «Новости Донбасса».

По словам Потураева, киевские власти никого не обзывают сепаратистами, а называют вещи своими именами.

- Мы не отторгаем людей из отдельных районов Донецкой и Луганской областей — мы с ними говорим, - сказал представитель команды Зеленского.

Напомним, 4 июля президент РФ Владимир Путин напомнил, что украинские власти хотели установить прямые контакты с жителями Донбасса и прекратить называть их сепаратистами.