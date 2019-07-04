Стало известно, почему завели уголовное дело против экс-главы «Автодора»

Об этом сегодня сообщил Генпрокурор. При этом имя подозреваемого не раскрыли.

Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в отношении главы компании «Автодор» заведено уголовное дело. Причиной этому стали нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, пишут РИА «Новости».

- Большой объём нарушений выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога» в Московской области, - пояснил Чайка.

Имя подозреваемого Чайка не назвал. По данным "Интерфакса", речь идёт о Сергее Кельбахе, бывшем главе "Автодора". Согласно последней информации из открытых источников, в начале 2019 года председателем правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. На этом посту он сменил Сергея Кельбаха.