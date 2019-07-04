Компания «БелИнтерФлоу» получила сертификат THERMON

Компания «БелИнтерФлоу» успешно прошла ежегодную проверку на получение сертификата авторизованного дистрибьютора компании THERMON.

THERMON - лидер на рынке производства систем промышленного обогрева, включая системы обогрева, системы защиты от замерзания для сложных технологических линий, системы обогрева насосно-компрессорного оборудования предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслей.

- С компанией THERMON мы сотрудничаем, начиная с 2008 года, то есть, более десяти лет. Наши заказчики всегда остаются довольными теми решениями, которые предлагаются в ходе работы над проектами специалистами компании THERMON. Продукция THERMONа – это неизменно высокое качество производства, надёжность и длительные сроки безаварийной эксплуатации, - рассказывает о партнёрах начальник отдела продаж компании «БелИнтерФлоу» Вячеслав Таиров. - Доставка продукции THERMON до складов Заказчика традиционно осуществляется автотранспортом. Но бывают случаи, когда там, где в этом возникает производственная необходимость, мы пользуемся услугами железнодорожного, морского и даже авиатранспорта. Приоритетами при выборе способа доставки для нас были и остаются сроки, безопасность и оптимальная стоимость.

Решения, предлагаемые международной компанией THERMON, позволяют её заказчикам снизить расходы на эксплуатацию, повысить надёжность работы оборудования, продлевают срок его службы.