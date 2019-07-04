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Андрей Турапин
4 Июля, 2019 13:22
Компания «БелИнтерФлоу» получила сертификат THERMON
Промышленные решения международной компанией THERMON.
Источник: ru.thermon.com
Москва, 04 Июля - DIXINEWS.
Компания «БелИнтерФлоу» успешно прошла ежегодную проверку на получение сертификата авторизованного дистрибьютора компании THERMON.
THERMON - лидер на рынке производства систем промышленного обогрева, включая системы обогрева, системы защиты от замерзания для сложных технологических линий, системы обогрева насосно-компрессорного оборудования предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслей.
- С компанией THERMON мы сотрудничаем, начиная с 2008 года, то есть, более десяти лет. Наши заказчики всегда остаются довольными теми решениями, которые предлагаются в ходе работы над проектами специалистами компании THERMON. Продукция THERMONа – это неизменно высокое качество производства, надёжность и длительные сроки безаварийной эксплуатации, - рассказывает о партнёрах начальник отдела продаж компании «БелИнтерФлоу» Вячеслав Таиров. - Доставка продукции THERMON до складов Заказчика традиционно осуществляется автотранспортом. Но бывают случаи, когда там, где в этом возникает производственная необходимость, мы пользуемся услугами железнодорожного, морского и даже авиатранспорта. Приоритетами при выборе способа доставки для нас были и остаются сроки, безопасность и оптимальная стоимость.
Решения, предлагаемые международной компанией THERMON, позволяют её заказчикам снизить расходы на эксплуатацию, повысить надёжность работы оборудования, продлевают срок его службы.
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