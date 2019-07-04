Экономика

Андрей Турапин
4 Июля, 2019 13:22

Компания «БелИнтерФлоу» получила сертификат THERMON

Промышленные решения международной компанией THERMON.
Источник: ru.thermon.com
#БелИнтерФлоу

#сертификат

#THERMON

#партнёр
Москва, 04 Июля - DIXINEWS.

Компания «БелИнтерФлоу» успешно прошла ежегодную проверку на получение сертификата авторизованного дистрибьютора компании THERMON.

THERMON - лидер на рынке производства систем промышленного обогрева, включая системы обогрева, системы защиты от замерзания для сложных технологических линий, системы обогрева насосно-компрессорного оборудования предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслей.

- С компанией THERMON мы сотрудничаем, начиная с 2008 года, то есть, более десяти лет. Наши заказчики всегда остаются довольными теми решениями, которые предлагаются в ходе работы над проектами специалистами компании THERMON. Продукция THERMONа – это неизменно высокое качество производства, надёжность и длительные сроки безаварийной эксплуатации, - рассказывает о партнёрах начальник отдела продаж компании «БелИнтерФлоу» Вячеслав Таиров. - Доставка продукции THERMON до складов Заказчика традиционно осуществляется автотранспортом. Но бывают случаи, когда там, где в этом возникает производственная необходимость, мы пользуемся услугами железнодорожного, морского и даже авиатранспорта. Приоритетами при выборе способа доставки для нас были и остаются сроки, безопасность и оптимальная стоимость.

Решения, предлагаемые международной компанией THERMON, позволяют её заказчикам снизить расходы на эксплуатацию, повысить надёжность работы оборудования, продлевают срок его службы.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Специалисты компании «БелИнтерФлоу» провели инспекцию завода RENK
Специалисты компании «БелИнтерФлоу» провели партнёрский аудит
«БелИнтерФлоу»: бизнес с человеческим лицом
Читайте в рубрике:
ФАС завела дело против Минобороны из-за монополии на лом
Россияне начали активно скупать недвижимость в Грузии
АвтоВАЗ назвал причину остановки производства с 3 июля


Загрузка...
Радикалы лютуют: в Харькове "повесили" депутатов!
Моника Белуччи рассталась со своим молодым возлюбленным
Московская прокуратура примет москвичей в аэропорту Шереметьево
Гибель моряков-подводников и авиарейсы в Чехию
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему завели уголовное дело против экс-главы «Автодора»
Москва, 04 Июля, 13:22.
Компания «БелИнтерФлоу» получила сертификат THERMON
Киев, 04 Июля, 13:15.
Войну на Донбассе признали внутренним конфликтом Украины
Москва, 04 Июля, 12:51.
В Минздраве не захотели летать на отечественном SSJ-100
Новосибирск, 04 Июля, 12:30.
ФАС обвинила Минобороны в лоббировании при продаже лома
Москва, 04 Июля, 12:27.
В Роскомнадзоре развеселились после сбоя в работе Facebook и Instagram
Москва, 04 Июля, 12:23.
Минобороны попало в очередной скандал и под следствие ФАС из-за лома
Москва, 04 Июля, 12:09.
Путин рассказал, чем займётся после президентства
Челябинск, 04 Июля, 11:35.
Против Минобороны УФАС возбудило дело из-за монополии на лом
Москва, 04 Июля, 10:53.
Стала известна причина аварии на подлодке в Североморске
Казань, 04 Июля, 10:35.
Городская миграция: почти 50 сёл Татарстана полностью опустели
Воронеж, 04 Июля, 10:24.
ФАС заподозрила Минобороны в предоставлении монополии на лом





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия