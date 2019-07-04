Общество

Константин Большаков
4 Июля, 2019 13:15

Войну на Донбассе признали внутренним конфликтом Украины

Игорь Коломойский.
Источник: atlanticcouncil.org
#Коломойский

#Украина

#Донбасс
Киев, 04 Июля - DIXINEWS.

Такое мнение высказал украинский олигарх. Его связывали с поддержкой кампании нынешнего президента Зеленского.

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что война на Донбассе является внутренним конфликтом Украины. Такое мнение Коломойский озвучил в беседе с изданием «Новое время».

По словам олигарха, ни одна страна не вмешивалась в конфликт на юго-востоке.

- Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? «Джавелины» есть у нас — это чья техника? – размышляет Коломойский.

Говоря о присутствии в Донбассе российских военных, а также граждан США и Западной Европы, Коломойский заявил, что они приехали в регион «выполнять интернациональный долг». Также он рассказал, что конфликт на юго-востоке Украины готовился как минимум с 2004 года, когда стало ясно, что страна готова к внутреннему столкновению.

Сложившаяся ситуация на Донбассе, считает олигарх, выгодна США, так как позволяет постоянно обвинять в конфликте Россию и вводить против нашей страны санкции.

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