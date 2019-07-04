В Минздраве не захотели летать на отечественном SSJ-100

Глава ведомства попросила купить французский лайнер. Он стоит дешевле и лучше по характеристикам.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова попросила у правительства РФ приобрести для Федерального медико-биологического агентства французский самолёт Falcon 7X, а не отечественный SSJ-100. Об этом сообщило «РБК» со ссылкой на копию письма Скворцовой.

Как поясняется в документе, самолёт нужен ведомству для санитарно-авиационной эвакуации. Скворцова пишет, что Falcon имеет для этих целей более подходящие характеристики, а также стоит дешевле – 4,2 млрд рублей против 5,4 млрд рублей за российский самолёт.

Почему SSJ-100 сравнивается именно с французским Falcon 7X, в тексте письма не уточняется. Известно, что ФМБА сейчас не располагает самолётами и планируется приобрести лишь один по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой.

Напомним, в начале мая в Шереметьево при аварийной посадке разбился SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот». В результате погиб 41 человек.