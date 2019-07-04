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Константин Большаков
4 Июля, 2019 12:51
В Минздраве не захотели летать на отечественном SSJ-100
SSJ-100.
Источник: abnews.ru
Москва, 04 Июля - DIXINEWS.
Глава ведомства попросила купить французский лайнер. Он стоит дешевле и лучше по характеристикам.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова попросила у правительства РФ приобрести для Федерального медико-биологического агентства французский самолёт Falcon 7X, а не отечественный SSJ-100. Об этом сообщило «РБК» со ссылкой на копию письма Скворцовой.
Как поясняется в документе, самолёт нужен ведомству для санитарно-авиационной эвакуации. Скворцова пишет, что Falcon имеет для этих целей более подходящие характеристики, а также стоит дешевле – 4,2 млрд рублей против 5,4 млрд рублей за российский самолёт.
Почему SSJ-100 сравнивается именно с французским Falcon 7X, в тексте письма не уточняется. Известно, что ФМБА сейчас не располагает самолётами и планируется приобрести лишь один по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой.
Напомним, в начале мая в Шереметьево при аварийной посадке разбился SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот». В результате погиб 41 человек.
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