В Роскомнадзоре развеселились после сбоя в работе Facebook и Instagram

Накануне в работе ряда зарубежных соцсетей наблюдались сбои. В РКН открестились от причастности к этому.

В Роскомнадзоре прокомментировали вчерашние сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Реакция ведомства опубликована на его официальном аккаунте в твиттере.

В посте РКН делится своей реакцией на обвинения в плохой работе социальных сетей весьма необычным образом – публикуя кадр из фильма «Чапаев» с подписью: «Ну, что мы можем сказать на это? «Неси ещё патроны, Петька».

Однако пользователи твиттера не оценили юмор Роскомнадзора. Некоторые юзеры в комментариях к посту оставили слова, в духе «Почему пишете вы, а стыдно мне?».

Напомним, сбои в работе Facebook и принадлежащих ему сервисах были зафиксированы вечером 3 июля в России, США, Западной Европе, Великобритании, Сингапуре и Латинской Америке.