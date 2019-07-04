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Константин Большаков
4 Июля, 2019 12:27
В Роскомнадзоре развеселились после сбоя в работе Facebook и Instagram
Роскомнадзор.
Источник: Scoopnest.com
Москва, 04 Июля - DIXINEWS.
Накануне в работе ряда зарубежных соцсетей наблюдались сбои. В РКН открестились от причастности к этому.
В Роскомнадзоре прокомментировали вчерашние сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Реакция ведомства опубликована на его официальном аккаунте в твиттере.
В посте РКН делится своей реакцией на обвинения в плохой работе социальных сетей весьма необычным образом – публикуя кадр из фильма «Чапаев» с подписью: «Ну, что мы можем сказать на это? «Неси ещё патроны, Петька».
Однако пользователи твиттера не оценили юмор Роскомнадзора. Некоторые юзеры в комментариях к посту оставили слова, в духе «Почему пишете вы, а стыдно мне?».
Напомним, сбои в работе Facebook и принадлежащих ему сервисах были зафиксированы вечером 3 июля в России, США, Западной Европе, Великобритании, Сингапуре и Латинской Америке.
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