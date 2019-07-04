Власть

Константин Большаков
4 Июля, 2019 12:09

Путин рассказал, чем займётся после президентства

Владимир Путин.
Источник: sportpriority.com
#Путин

#президент

#Кремль
Москва, 04 Июля - DIXINEWS.

Долгоиграющих планов российский лидер не строит. Сначала нужно закончить текущую работу.

Президент РФ Владимир Путин в беседе с итальянской газетой «Corriere della Sera» рассказал о планах после президентского срока, который истекает в 2024 году. По словам Путина, ещё рано говорить о том, чем он займётся, когда оставит свой пост.

Российский лидер подчеркнул, что на текущем сроке его ждёт ещё много работы.

- Предстоит еще пять лет напряженной работы. При такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы, - сказал президент.

Путин также добавил, что ему «есть чем заняться в том качестве», в котором он находится сейчас, и признал, что планы по развитию страны выполняются не всегда так быстро, как хотелось бы.

Также глава государства призвал россиян осознать необходимость перемен и включиться в общую работу.

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