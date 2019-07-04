Армия и оружие

Константин Большаков
4 Июля, 2019 10:53

Стала известна причина аварии на подлодке в Североморске

Владимир Путин и Сергей Шойгу.
Источник: kremlin.ru
#министерствообороны

#Североморск

#Шойгу
Москва, 04 Июля - DIXINEWS.

Несмотря на гибель подводников, аппарат удалось спасти. И его хотят отремонтировать.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал главной причиной инцидента на глубоководном аппарате в Североморске пожар в аккумуляторном отсеке. Слова Шойгу передаёт пресс-служба Кремля.

Как доложил Шойгу президенту РФ Владимиру Путину, пожар получил распространение, однако ядерная энергетическая установка осталась в полностью рабочем состоянии.

- Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата, - отметил Шойгу.

По первым оценкам экспертов, отремонтировать подлодку можно. Шойгу говорит, что это нужно сделать обязательно, сейчас в Минобороны оценивают сроки, в которые можно выполнить эту работу.

Погибших подводников, а это 14 человек, Путин поручил представить к государственным наградам.

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