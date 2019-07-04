ФАС завела дело против Минобороны из-за монополии на лом

Оборонное ведомство давало преференции компании "Транслом" на аукционах по продаже лома чёрных и цветных металлов. И теперь будет отвечать перед антимонопольной службой.

Федеральная антимонопольная служба завела дело по статье о нарушении закона о защите конкуренции по факту нарушений на аукционах, проводимых министерством обороны РФ по продаже лома чёрных и цветных металлов. Об этом сообщило издание "РБК".

Как выяснилось, речь идёт о торгах, которые выигрывала фирма "Транслом". Нарушение указанной статьи является основанием для признания торгов недействительными. В ФАС заявили, что заседание по данному делу пройдёт 12 июля.

Основанием для дела стали жалобы нескольких ломозаготовительных предприятий на организацию и проведение торгов по продаже высвобождаемого военного имущества. В фирмах заявили, что Минобороны включило в состав укрупнённых лотов в семи аукционах лом из разных субъектов страны, но при этом не каждый заготовитель имел возможность вывозить сырьё из нескольких регионов одновременно. Помимо того, укрупнение лотов повышало их минимальную цену, что ограничивает число участников торгов и способствует ограничению конкуренции.

В семи аукционах, проведённых в том году, выиграл "Транслом" Алексея Золотарёва, который некогда был партнёром помощника президента РФ и бывшего главы Минтранса Игоря Левитина. По информации РБК, компания связана с бизнес-интересами Ротенбергов.

Как пояснили в ФАС, Минобороны выставляло на торги имущество из 24 регионов. Начальная стоимость продажи составляла 189 млн рублей на самом маленьком аукционе, а в общей сложности цена составляла на всех аукционах не менее 2 млрд рублей. При этом конкурентная борьба была зафиксирована лишь на одном из аукционов, где итоговая сумма оказалась вдвое выше изначальной и составила 377 млн рублей, которые заплатил "Транслом". Остальные торги фирма спокойно выиграла и имела преимущество перед остальными, охватывая своей деятельностью 12 регионов, по сути, являясь владельцем наибольшего количества площадок по переработке.

Антимонопольщики также заметили, что в некоторых аукционных лотах министерство размещало золото, серебро и платину. Это значит, что для участия в таких торгах компаниям нужно иметь свидетельство Пробирного надзора, что опять же повышает требования к участникам аукционов. Более того, сейчас ФАС проверяет сделку по покупке "Трансломом" компании "ТМК Чермет". Если сделка состоится, компания Золотарёва займёт около 20% рынка металлолома.

Что касается ущерба для Минобороны, то депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что в мае направлял запрос в ведомство с требованием представить материалы аукционов по продаже лома чёрных и цветных металлов за 2017-2019 года. В Минобороны ответили, что за последние 5 лет продали 725 тысяч тонн лома на сумму 6,3 млрд рублей, из которых "Транслом" заполучил половину сырья. Ещё Луговой потребовал от военных разъяснить экономическое основание разницы между ценой продажи лома "Транслому" за 8 тысяч рублей и рыночной ценой в 17 тысяч рублей. Ответ оборонного ведомства не устроил депутата, он намерен добиваться дальнейших разъяснений, передаёт "РБК".

В результате один из источников издания утверждает, что из-за проведения подобных торгов Минобороны могло понести финансовые потери в размере 12,6 млрд рублей. Дальнейшее разбирательство теперь в руках ФАС.