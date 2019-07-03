Ущерб от наводнения в Иркутской области оказался колоссальным

Сегодня власти региона озвучили сумму, в которую обошлось ЧП. Счёт идёт на десятки миллиардов рублей.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что ущерб от наводнения в регионе составил 29 млрд рублей. Слова чиновника приводит пресс-служба областного правительства.

Левченко рассказал, что специалисты обследовали более 9,1 тысяч домов, и из них почти 3,5 тысячи не подлежат восстановлению, это порядка 36%, ещё в 5,8 тысяч домов возможен ремонт.

- Данная информация считается предварительной, окончательные сведения будут представлены после спада воды и проведения работ по оценке фактического ущерба, - сказал губернатор.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 20 человек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выделил из федерального бюджета 662 млн рублей на помощь пострадавшим.