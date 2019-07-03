Происшествия

Константин Большаков
3 Июля, 2019 19:36

Ущерб от наводнения в Иркутской области оказался колоссальным

Наводнение в Иркутской области.
Источник: sia.ru
#наводнение

#Левченко

#ущерб
Иркутск, 03 Июля - DIXINEWS.

Сегодня власти региона озвучили сумму, в которую обошлось ЧП. Счёт идёт на десятки миллиардов рублей.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что ущерб от наводнения в регионе составил 29 млрд рублей. Слова чиновника приводит пресс-служба областного правительства.

Левченко рассказал, что специалисты обследовали более 9,1 тысяч домов, и из них почти 3,5 тысячи не подлежат восстановлению, это порядка 36%, ещё в 5,8 тысяч домов возможен ремонт.

- Данная информация считается предварительной, окончательные сведения будут представлены после спада воды и проведения работ по оценке фактического ущерба, - сказал губернатор.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 20 человек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выделил из федерального бюджета 662 млн рублей на помощь пострадавшим.

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