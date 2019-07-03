Россияне оказались неспособны следить за расходами

Многие из наших сограждан не следят за тратами. Другие делают это с переменным успехом.

Лишь четверть россиян внимательно контролируют собственные денежные расходы. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование платёжной системы «Мир».

Как рассказали 63% респондентов, они пытаются следить за своими тратами, однако нередко выходят за рамки месячного бюджета. А каждый десятый россиянин вообще не следит за расходами.

Лучше всего контролировать деньги получается у тех, кто предпочитает безналичные платежи. Среди них лишь 11% опрошенных не следят за тратами, тогда как таких граждан среди любителей платить наличными уже 28%.

Что касается возрастных категорий, то чаще всего следят за тратами люди старше 45 лет, а реже всего – молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Причём самыми внимательными среди них являются граждане с доходом от среднего и выше.