Финансы

Константин Большаков
3 Июля, 2019 16:52

Россияне оказались неспособны следить за расходами

Планирование расходов.
Источник: exclusivehomesnj.com
#финансы

#траты

#сбережения
Москва, 03 Июля - DIXINEWS.

Многие из наших сограждан не следят за тратами. Другие делают это с переменным успехом.

Лишь четверть россиян внимательно контролируют собственные денежные расходы. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование платёжной системы «Мир».

Как рассказали 63% респондентов, они пытаются следить за своими тратами, однако нередко выходят за рамки месячного бюджета. А каждый десятый россиянин вообще не следит за расходами.

Лучше всего контролировать деньги получается у тех, кто предпочитает безналичные платежи. Среди них лишь 11% опрошенных не следят за тратами, тогда как таких граждан среди любителей платить наличными уже 28%.

Что касается возрастных категорий, то чаще всего следят за тратами люди старше 45 лет, а реже всего – молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Причём самыми внимательными среди них являются граждане с доходом от среднего и выше.

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