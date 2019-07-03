В Кремле решили скрыть подробности гибели российских подводников

Данный инцидент связан с государственной тайной. Об этом сообщили сегодня в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большая часть информации о пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в Североморске является государственной тайной. Слова представителя Кремля передаёт «ТАСС».

Отвечая на вопрос о том, раскроют ли власти имена погибших подводников, Песков заявил, что об этом надо спрашивать у министерства обороны.

- Не должно быть никаких сомнений, что Путин как главнокомандующий обладает всей полнотой информации о ЧП с военными подводниками, - сказал Дмитрий Песков, подчеркнув, что экипаж героически спасал корабль.

Напомним, трагедия у берегов Североморска произошла 1 июля. При возгорании на глубоководном аппарате погибли 14 моряков. Сегодня в город прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу, чтобы разобраться в обстоятельствах инцидента по поручению главнокомандующего.