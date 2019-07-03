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Константин Большаков
3 Июля, 2019 12:10
Россияне начали активно скупать недвижимость в Грузии
Новостройки в Батуми.
Источник: batumi-realtor.com
Москва, 03 Июля - DIXINEWS.
Об этом свидетельствуют данные статистики. Конфликт между Москвой и Тбилиси не сказался на желании россиян покупать недвижимость на грузинской территории.
В первом полугодии 2019 года российский спрос на недвижимость в Грузии вырос почти в 5 раз. Об этом сообщил «Коммерсант».
Аналитики Prian.ru составили рейтинг зарубежных стран, где россияне чаще всего покупают недвижимость, и Грузия заняла в нём 15-е место. При этом в 2018 году Грузия была лишь на 23-м месте.
По словам экспертов, граждан России привлекают цена и качество недвижимости в Грузии, а также юридическая простота оформления сделок. При этом конфликт между Москвой и Тбилиси не повлияет на желание россиян покупать квадратные метры в Грузии, уверены аналитики, которые в качестве примера приводят Прибалтику.
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