Армия и оружие

Константин Большаков
3 Июля, 2019 11:51

Шойгу прилетел в Североморск

Сергей Шойгу.
Источник: sm-news.ru
#Шойгу

#Североморск

#моряки
Мурманск, 03 Июля - DIXINEWS.

Глава оборонного ведомства будет разбираться в причинах недавней трагедии. Она унесла жизни четырнадцати подводников.

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Североморск для разбирательства в причинах пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Соответствующее поручение накануне ему дал президент РФ Владимир Путин.

Как пишет «Интерфакс», в ходе визита Шойгу заслушает доклады командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Затем министр примет участие в совещании с членами комиссии, которые расследуют причины инцидента.

Напомним, о пожаре на глубоководном аппарате в Минобороны сообщили накануне. Трагедия произошла ещё 1 июля, в результате возгорания погибли 14 моряков-подводников.

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