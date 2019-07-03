Шойгу прилетел в Североморск

Глава оборонного ведомства будет разбираться в причинах недавней трагедии. Она унесла жизни четырнадцати подводников.

Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Североморск для разбирательства в причинах пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Соответствующее поручение накануне ему дал президент РФ Владимир Путин.

Как пишет «Интерфакс», в ходе визита Шойгу заслушает доклады командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Затем министр примет участие в совещании с членами комиссии, которые расследуют причины инцидента.

Напомним, о пожаре на глубоководном аппарате в Минобороны сообщили накануне. Трагедия произошла ещё 1 июля, в результате возгорания погибли 14 моряков-подводников.