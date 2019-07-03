Названы города, где быстрее всего растут зарплаты

На первом месте даже не Москва! А столица Алтайского края.

Барнаул занял первое место по росту зарплат среди российских городов. По итогам второго квартала 2019 года зарплата здесь в среднем выросла на 11,6%, пишут РИА «Новости».

Второе место заняла Москва – здесь заработные платы подросли на 10,9%. Третье место оказалось у Тюмени – рост составил 10,2%.

Менее активные темпы роста наблюдались в Новосибирске – 9,4%, Екатеринбурге – 9,2%, Тольятии – 9%.

Всего же специалисты изучили данные из 23 российских городов, в которых средняя зарплата по итогам второго квартала выросла на 6% по сравнению с прошлым годом, составив 37 тысяч рублей.