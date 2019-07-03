Политика

Константин Большаков
3 Июля, 2019 09:49

Стало известно о тайной встрече Путина по крушению «Боинга»

Марк Рютте и Владимир Путин.
Источник: twitter.com
#Донбасс

#Путин
Москва, 03 Июля - DIXINEWS.

Российский лидер обсуждал этот вопрос с голландским коллегой. Ранее об этом нигде не сообщалось.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным крушение «Боинга» под Донецком в 2014 году. Слова политика публикует NL Times.

При этом подробности переговоров Рютте сообщить отказался, уточняет издание со ссылкой на RTL Nieuws.

- Обсуждение должно оставаться конфиденциальным, в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы, - заметил нидерландский премьер.

Вместе с этим ни в пресс-службе Кремля, ни в пресс-службе правительства Нидерландов о переговорах Рютте и Путина не сообщали, заметил корреспондент ИА «DixiNews».

Напомним, крушение «Боинга» на Донбассе произошло в июле 2014 года, погибли 298 человек, находившиеся на борту лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

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