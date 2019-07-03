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Константин Большаков
3 Июля, 2019 05:18
Месси снова не выиграл Кубок Америки
Лионель Месси и Фелипе Коутинью.
Источник: dixinews.ru
Рио-де-Жанейро, 03 Июля - DIXINEWS.
Знаменитый аргентинец не помог своей команде выйти в финал. Хозяева турнира одержали уверенную победу.
2 июля прошёл первый полуфинальный матч Кубка Америки по футболу между сборными Бразилии, которые являются хозяевами турнира, и Аргентины. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу бразильцев. На 19-й минуте счёт открыл Габриэль Жезус. Упрочил преимущество хозяев Роберто Фирмино, который точным ударом отправил мяч в сетку ворот аргентинцев на 71-й минуте.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отличился лишь ударом в штангу и не сумел помочь своей команде выйти в финал. Таким образом, Кубок Америки снова не покорился прославленному аргентинцу.
Второй полуфинальный матч состоится 3 июля между сборными Чили и Перу. Аргентина встретится с проигравшим в этой паре в матче за третье место.
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