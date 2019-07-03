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Константин Большаков
3 Июля, 2019 04:53
Зеленский прокомментировал принцип украинцев «моя хата с краю»
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо.
Источник: 112.ua
Киев, 03 Июля - DIXINEWS.
По словам лидера соседней страны, украинцы активно решают свои проблемы. А известная поговорка не имеет с реальностью в Украине ничего общего.
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг стереотип про равнодушие украинцев, приведя в пример известную поговорку «моя хата с краю». Слова политика приводит «Интерфакс».
Как пояснил Зеленский, Киев сосредоточен на своих проблемах и готов вместе с остальным миром решать глобальные проблемы, как изменение климата, загрязнение океанов и так далее.
- Есть такое выражение «Моя хата с краю», - сказал Зеленский, выступая на конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто. – И оно якобы характеризует украинцев. На самом деле, это миф, который не имеет ничего общего с реальностью.
Зеленский заверил, что украинцы озабочены не только проблемами «своего двора», но и угрозами, стоящими перед всей планетой, что не раз доказывали за свою историю.
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