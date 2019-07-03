Названы личности двух погибших в Североморске подводников

Они оба Герои России. В трагедии президент поручил разобраться главе Минобороны.

Среди погибших моряков-подводников в Североморске были два Героя России, их личности установлены. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По словам источника, один из погибших – это капитан первого ранга и командир пострадавшего от пожара научно-исследовательского глубоководного аппарата Денис Долонский, получивший звание Героя России 6-7 лет назад за исследование Арктики и Антарктики.

Вторым погибшим оказался капитан первого ранга, испытатель глубоководной военной техники Николай Филин. Его наградили званием Героя России в 2018 году.

Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что в результате возгорания на подводном аппарате погибли 14 моряков. Президент РФ Владимир Путин поручил министру оборону России Сергею Шойгу лично прибыть в Североморск, чтобы разобраться в причинах трагедии.