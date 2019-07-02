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Константин Большаков
2 Июля, 2019 20:09
АвтоВАЗ назвал причину остановки производства с 3 июля
АвтоВАЗ.
Источник: sm-news.ru
Ижевск, 02 Июля - DIXINEWS.
Партнёры завода не поставили нужные детали. Из-за этого будут простаивать сразу две площадки.
Компания АвтоВАЗ сообщила, что с 3 июля приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Сообщение производителя приводит РИА «Новости».
Как пояснили в АвтоВАЗе, простой будет связан со срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод «Автокомпонент» из Нижнего Новгорода.
- АвтоВАЗ делал всё возможное для недопущения этой ситуации, - заверили в компании.
Сроки возобновления производства не уточняются, однако в АвтоВАЗе добавили, что делают для этого всё возможное.
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