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Константин Большаков
2 Июля, 2019 18:47
Появились подробности гибели 14 российских моряков-подводников
Причал в Североморске.
Источник: pp.vk.me
Мурманск, 02 Июля - DIXINEWS.
Печальную новость сообщили в оборонном ведомстве. Инцидентом уже занялись следственные органы.
В Минобороны России заявили, что 1 июля в российских территориальных водах произошёл пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Как пишет «ТАСС», в результате инцидента погибли 14 моряков-подводников.
Известно, что моряки проводили батиметрические измерения и отравились продуктами горения из-за начавшегося пожара.
- Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован, - заявили военные.
В Следственном комитете России уточнили, что трагедия произошла вблизи Североморска. По факту случившегося начата доследственная проверка военными органами СК РФ.
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