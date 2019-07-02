Армия и оружие

Константин Большаков
2 Июля, 2019 18:47

Появились подробности гибели 14 российских моряков-подводников

Причал в Североморске.
Источник: pp.vk.me
#моряки

#министерствообороны

#Североморск
Мурманск, 02 Июля - DIXINEWS.

Печальную новость сообщили в оборонном ведомстве. Инцидентом уже занялись следственные органы.

В Минобороны России заявили, что 1 июля в российских территориальных водах произошёл пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Как пишет «ТАСС», в результате инцидента погибли 14 моряков-подводников.

Известно, что моряки проводили батиметрические измерения и отравились продуктами горения из-за начавшегося пожара.

- Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован, - заявили военные.

В Следственном комитете России уточнили, что трагедия произошла вблизи Североморска. По факту случившегося начата доследственная проверка военными органами СК РФ.

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