Появились подробности гибели 14 российских моряков-подводников

Печальную новость сообщили в оборонном ведомстве. Инцидентом уже занялись следственные органы.

В Минобороны России заявили, что 1 июля в российских территориальных водах произошёл пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Как пишет «ТАСС», в результате инцидента погибли 14 моряков-подводников.

Известно, что моряки проводили батиметрические измерения и отравились продуктами горения из-за начавшегося пожара.

- Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован, - заявили военные.

В Следственном комитете России уточнили, что трагедия произошла вблизи Североморска. По факту случившегося начата доследственная проверка военными органами СК РФ.