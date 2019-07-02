Транспорт

Константин Большаков
2 Июля, 2019 14:17

Россиянам снова разрешили летать в Чехию

Аэропорт Праги.
Источник: foto.turistika.cz
#минтранс

#самолёты

#чехия
Прага, 02 Июля - DIXINEWS.

Между нашей страной и Прагой возникло недопонимание. В частности, из-за транссибирских рейсов.

Министерство транспорта Чехии сообщило, что полёты российских авиакомпаний в страну разрешены. Об этом написало «ТАСС».

В заявлении Минтранса сказано, что возникшая ранее ситуация говорит о недостигнутом соглашении между управлениями авиационных полётов между Москвой и Прагой.

Ранее во вторник, 2 июля, крупнейшие российские авиаперевозчики, такие как «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», отменили полёты из России в Чехию. «РБК» писало, что причиной этому стало недовольство Чехии условиями транссибирских маршрутов.

В свою очередь в министерстве транспорта РФ заявляли, что действия чешских властей нарушают соглашение о воздушном сообщении с нашей страной.

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