Россиянам снова разрешили летать в Чехию

Между нашей страной и Прагой возникло недопонимание. В частности, из-за транссибирских рейсов.

Министерство транспорта Чехии сообщило, что полёты российских авиакомпаний в страну разрешены. Об этом написало «ТАСС».

В заявлении Минтранса сказано, что возникшая ранее ситуация говорит о недостигнутом соглашении между управлениями авиационных полётов между Москвой и Прагой.

Ранее во вторник, 2 июля, крупнейшие российские авиаперевозчики, такие как «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», отменили полёты из России в Чехию. «РБК» писало, что причиной этому стало недовольство Чехии условиями транссибирских маршрутов.

В свою очередь в министерстве транспорта РФ заявляли, что действия чешских властей нарушают соглашение о воздушном сообщении с нашей страной.