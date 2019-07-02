Губернатор Иркутской области запутался в своих словах о наводнении

С главой государства чиновник говорил, что службы предупредили людей о паводке заранее. А теперь оказывается, местные власти не знали о приближающейся беде.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что оперативные службы не проинформировали власти региона о повышении уровня воды накануне наводнения. Слова Левченко приводит агентство «ТАСС».

Руководитель области пояснил, что службы не предупредили ни областные, ни городские власти. При этом ранее сам Левченко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что информация доводилась всеми способами – через радио и ТВ, по сотовой связи, путём проезда по улицам и поквартирного обхода.

В МЧС заявили, что слова Левченко не соответствуют действительности, и спасатели предупредили о повышении уровня воды вовремя.

- 24 июня ГУ МЧС по Иркутской области сообщило о колебаниях уровня воды в реках региона из-за обильных осадков, прошедших накануне, - отметили в ведомстве.

Напомним, в результате наводнения в Иркутской области оказались затоплены сразу 6 районов региона. Погибли 14 человек, ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.