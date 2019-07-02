Губернатор Красноярского края нахамил жителям затопленного Канска

Чиновник посчитал, что перед ним «качают права». И грубо высказался в ответ на вопрос горожан.

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил Канск, пострадавший от паводка, где пообщался с местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во время разговора с гражданами, чиновник умудрился грубо ответить женщине, задавшей вопрос о том, что если дорогу размоет, люди останутся отрезанными от внешнего мира. Видео опубликовало агентство «НГС».

- Что вы хотите мне сказать – права качнуть? Я тоже могу качнуть, - сказал Усс.

Затем глава Красноярского края всё же добавил, что если дорога будет размыта, её восстановят. Другому жителю Канска губернатор успел поправить воротничок и попросил успокоиться.

Как заявили в пресс-службе правительства края, причиной наводнения в Канске стали проливные дожди, в результате чего уровень воды в реке Кан поднялся до 4,4 метра при норме 3,5 метра. Число пострадавших от паводка составило 300 человек – это более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий.

Сейчас уровень воды пошёл на спад, заверили власти Красноярского края. Жителям Усс пообещал оказывать всю необходимую помощь «после того, как вода начнёт уходить».