Политика

Константин Большаков
2 Июля, 2019 10:14

В ПАСЕ оскорбили Владимира Зеленского

Владимир Зеленский.
Источник: rt.com
#ПАСЕ

#Зеленский

#Украина
Киев, 02 Июля - DIXINEWS.

Это сделал глава украинской же делегации. Речь шла о конфликте президента и министра иностранных дел.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев назвал президента Украины Владимира Зеленского невеждой, комментируя его скандал с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Соответствующее заявление Арьев сделал в эфире «Радио НВ».

Арьев занял сторону Климкина, которого назвал государственником, не желавшим сдать государственные интересы. Зеленский же, по мнению политика, встал на «позицию невежды и пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать».

Напомним, конфликт Зеленского и Климкина возник из-за того, что украинский МИД не согласовал с президентом ответ на ноту России по освобождению задержанных в Керченском проливе украинских моряков. В итоге Климкин ушёл в политический отпуск, а Верховная Рада пообещала рассмотреть вопрос о его отставке и назначении на пост Вадима Пристайко.

Ранее президент России Владимир Путин обещал, что украинские моряки будут освобождены спокойно в рабочем режиме.

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