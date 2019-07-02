ЧП

Константин Большаков
2 Июля, 2019 09:52

Уточнено число жертв наводнения в Иркутской области

Наводнение в Иркутской области.
Источник: gazeta.ru
#МЧС

#наводнение

#погибшие
Иркутск, 02 Июля - DIXINEWS.

Счёт идёт на десятки. Это и погибшие, и пропавшие без вести.

В МЧС России сообщили, что в результате наводнения в Иркутской области 14 человек погибли, ещё 13 человек числятся пропавшими без вести. Этом написал «Интерфакс».

Как пояснили спасатели, по состоянию на 20 часов по мск 1 июля найдено 4 погибших в Нижнеудинском районе, 9 погибших в Тулунском районе и 1 погибший в Тайшетском районе.

- Из них по результатам экспертизы шесть погибли в результате утопления, один — из-за переохлаждения скончался в медицинском учреждении, - уточнили в пресс-службе МЧС России.

13 погибших были опознаны. Ещё 13 человек числятся пропавшими без вести, в том числе один ребёнок.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате наводнения в Иркутской области погибло 16 человек. Причиной ЧП стали затяжные дожди и подъём рек. Трагедия затронула шесть районов региона.

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