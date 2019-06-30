РЖД пообещала проверку после выходки Пугачёвой на Рижском вокзале

Кортеж певицы приехал прямо к входу в вагон. Видео появилось в соцсетях.

В РЖД пообещали провести проверку после публикации видеозаписи в инстаграме, на котором автомобиль Аллы Пугачёвы едет по перрону и останавливается прямо возле входа в вагон на Рижском вокзале. Слова представителей железной дороги передают РИА «Новости».

Как пояснили в РЖД, кортеж Примадонны не помешал другим пассажирам, так как автомобиль ехал по технической платформе, а люди садятся в поезд с другой платформы.

Однако железнодорожники признали, что таким образом подъезжать к вагонам может только спецтехника, поэтому действия работников Рижского вокзала будут проверены.