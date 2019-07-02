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Константин Большаков
2 Июля, 2019 05:52

Наводнение в Иркутской области обернулось угрозой эпидемии

Наводнение в Иркутской области.
Источник: vafian.ru
#наводнение

#Минздрав

#эпидемия
Иркутск, 02 Июля - DIXINEWS.

С уходом воды на территориях, ранее затопленных, могут распространиться инфекции. Медики уже начали профилактику.

Главный внештатный специалист Минздрава России Елена Малинникова предупредила о возможном обострении эпидемиологической ситуации в Иркутской области после схода воды. Слова специалиста приводит газета «Известия».

По мнению Малинниковой, в регионе есть угроза вспышки кишечной инфекции и геморрагической лихорадки, которые разносят грызуны. Врачи начали делать местным жителям прививки от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии.

Кроме того, в министерстве здравоохранения и Роспотребнадзоре просят людей пить бутилированную или кипяченую воду, а также не трогать погибших животных.

Напомним, накануне число погибших при наводнении в Иркутской области выросло до 16 человек. 9 человек остаются пропавшими без вести. Почти 800 человек пострадали, более 150 из них попали в больницы.

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