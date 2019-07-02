Россиянам посоветовали ждать подорожания мяса

Скачок цен может составить десяток процентов. Это следствие подорожания кормов.

В Национальной кормовой ассоциации сообщили, что в ближайшее время цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%. Об этом написали «Известия».

Причиной подорожания свинины, говядины и мяса птицы станет то, что импортёрам кормовых добавок придётся доплатить НДС за последние 3 года. В Минсельхозе считают, что сумма доначислений составит от 4 до 7 млрд рублей.

Если раньше корма облагались НДС по льготной ставке 10%, то теперь в трактовке этого постановления появились разночтения, пишет издание. Позднее приняли поправки, которые однозначно устанавливают льготный статус добавок с 1 апреля 2019 года.

По мнению Минсельхоза, новые поправки лишь закрепили действовавшую ранее норму, а значит, не изменили статус добавок, тогда как в Минфине настаивают на том, чтобы импортёры заплатили НДС сверх льготной ставки за продукцию, ввезенную до апреля текущего года.