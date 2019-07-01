Политика

Константин Большаков
1 Июля, 2019 20:21

Зеленский жёстко отреагировал на расстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Владимир Зеленский.
Источник: rbk.ru
#Зеленский

#Донбасс

#Украина
Киев, 01 Июля - DIXINEWS.

В произошедшем Киев обвинил неких «российских оккупантов». А глава соседнего государства назвал обстрел машины подлым поступком.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе. Об инциденте в фейсбуке сообщил штаб украинской Операции объединённых сил в регионе.

Как стало известно, около 10:50 часов в украинский санитарный автомобиль попала противотанковая управляемая ракета. В результате водитель машины погиб, ещё два человека получили ранения. Позднее один раненый умер в больнице. В произошедшем Киев обвинил «российских оккупантов».

Зеленский заявил, что данный инцидент является попыткой сорвать переговоры по урегулированию конфликта.

- Позорная и подлая попытка сорвать тяжёлый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе, - написал украинский лидер.

Он также добавил, что обстрел санитарного автомобиля – это грубое нарушение международного права, и призвал США и Европу должным образом отреагировать на случившееся.

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