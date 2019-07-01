Москва сделала Киеву предложение об освобождении украинских моряков

Один из задержанных украинских моряков.

Однако сразу же получила отрицательный ответ. Об этом рассказали наши дипломаты.

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Москва предложила Киеву условия по освобождению арестованных украинских моряков в Керченском проливе. Однако получила негативный ответ, пишут РИА «Новости».

Карасин подчеркнул, что властям Украины было направлено «вполне официальное, сформулированное» предложение.

- Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить своё отношение к этому предложению, она вольна это сделать, - подытожил дипломат.

Напомним, в конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе, будет спокойно решён в рабочем режиме.