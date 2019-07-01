Политика

Константин Большаков
1 Июля, 2019 14:28

Москва сделала Киеву предложение об освобождении украинских моряков

Один из задержанных украинских моряков.
Источник: dailysignal.com
#МИД

#Украина

#украинскиеморяки
Москва, 01 Июля - DIXINEWS.

Однако сразу же получила отрицательный ответ. Об этом рассказали наши дипломаты.

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Москва предложила Киеву условия по освобождению арестованных украинских моряков в Керченском проливе. Однако получила негативный ответ, пишут РИА «Новости».

Карасин подчеркнул, что властям Украины было направлено «вполне официальное, сформулированное» предложение.

- Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить своё отношение к этому предложению, она вольна это сделать, - подытожил дипломат.

Напомним, в конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе, будет спокойно решён в рабочем режиме.

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