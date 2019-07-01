Культура

Константин Большаков
1 Июля, 2019 14:11

В Кремле обвинили грузинскую певицу Катамадзе в политической неграмотности

Нино Катамадзе.
Источник: sxodim.com
#Песков

#Грузия

#Катамадзе
Москва, 01 Июля - DIXINEWS.

Ранее певица отказалась выступать с концертами в нашей стране. Власти рассказали, почему это произошло.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать с концертами в России. Слова представителя Кремля приводит агентство «ТАСС».

- Она очень талантливая, но наверное, многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда будем готовы ей их разъяснить, - пояснил Песков.

Дмитрий Песков также напомнил российским артистам, желающим выступать в Грузии, что они должны понимать политическую обстановку в стране и знать, что гастролировать там сейчас небезопасно.

Напомним, Катамадзе накануне в своём фейсбуке написала, что поддерживает протесты в Тбилиси и не будет больше давать концерты «в стране-агрессоре». Позднее певица удалила запись.

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