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Константин Большаков
1 Июля, 2019 14:11
В Кремле обвинили грузинскую певицу Катамадзе в политической неграмотности
Нино Катамадзе.
Источник: sxodim.com
Москва, 01 Июля - DIXINEWS.
Ранее певица отказалась выступать с концертами в нашей стране. Власти рассказали, почему это произошло.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать с концертами в России. Слова представителя Кремля приводит агентство «ТАСС».
- Она очень талантливая, но наверное, многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда будем готовы ей их разъяснить, - пояснил Песков.
Дмитрий Песков также напомнил российским артистам, желающим выступать в Грузии, что они должны понимать политическую обстановку в стране и знать, что гастролировать там сейчас небезопасно.
Напомним, Катамадзе накануне в своём фейсбуке написала, что поддерживает протесты в Тбилиси и не будет больше давать концерты «в стране-агрессоре». Позднее певица удалила запись.
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